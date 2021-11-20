ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В логистическом центре круглосуточно дежурят две бригады медиков

В логистическом центре круглосуточно дежурят две бригады белорусских медиков.По словам врачей, очень много людей обращается с симптомами простуды, некоторые жалуются на боль в животе, зубную боль. Больше всего обращаются беженцы с детьми.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все