В логистическом центре на белорусско-польской границе около 800 беженцев

Очередной день в логистическом центре оказался насыщенным на события. Уставшие от равнодушия Запада беженцы вышли на стихийный митинг, чтобы напомнить о себе европейским политикам. Взрослые и дети держали плакаты с призывами о помощи, люди не хотят возвращаться на родину, где у них нет будущего. Только вот услышит ли их Европа, которая упорно делает вид, что миграционный кризис на белорусско-польской границе ее не касается. Волонтеры же Красного Креста, белорусские медики и спасатели продолжают оказывать помощь людям, застрявшим на границе. В лагере уже раздали более 150 тонн гуманитарного груза. Как прошел очередной день в логистическом центре, расскажет Юрий Карнелович.

Беженец из Ирака Ребаз Ахмат Али разговаривает с супругой по телефону практически каждый час. Жена несколько дней назад родила дочь в перинатальном центре Гродно. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, но отец все равно волнуется.







Я очень счастлив, у меня родилась дочь, назвали Мелина. Большое спасибо врачам, у нее все хорошо. Мы бежали с семьей из Ирака, надеялись попасть в Германию. Там у супруги живет брат. Но Европа нас не пускает. Теперь даже не знаю, что делать, с маленьким ребенком на руках будет тяжело добираться.

Ребаз Ахмат Али, беженец из Ирака

В лагере Ребаз Ахмат Али остался со старшей дочкой, ей всего 4 года. Девочка с нетерпением ждет встречи с мамой и сестрой. А пока помогает отцу обустраивать быт.



Всего же в Гродненском перинатальном центре находятся пять беженок. У трех уже родились дети - мальчик и две девочки. Еще две женщины ожидают пополнения в семье со дня на день.



Беженцы благодарны белорусам, настроены решительно идти до конца. Все они хотят попасть в Германию. Чтобы еще раз напомнить о себе европейцам, и сегодня провели стихийный митинг.



Все, кто не дождался ответа от гуманной Европы, имеют возможность вернуться на родину. Людей в транспортно-логистическом центре стало меньше.



Сегодня в лагере на белорусско-польской границе находится около 800 человек. Из них около 200 - это несовершеннолетние дети. Люди имеют все необходимое - еду, кров над головой. Вот так выглядит их быт, здесь стоят палатки. Оборудованы спальные места.



Волонтеры Красного Креста, медики и спасатели продолжают оказывать помощь беженцам



Во всем помогают волонтеры Красного Креста. За все время пребывания в "Брузгах" беженцы получили 156 тонн гуманитарного груза. Ежедневно решаются и мелкие бытовые вопросы. Есть запас продуктов.







У нас и по мясным продуктам, которые необходимы для приготовления горячих каш, и крупам в достаточном количестве. Для продуктовых наборов у нас всего достаточное количество. У нас больше 25 тонн на складе находится продуктов. Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста





За безопасностью в лагере продолжают следить спасатели. Дежурство круглосуточное.





На путях эвакуации выставлены посты, постоянно проходит дозор, видеонаблюдение. Пожарная сигнализация и система пожаротушения в исправном состоянии. Нарушений пожарной безопасности не допущено. Виктор Кессо, начальник пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного УМЧС





Пока белорусы делают все, чтобы люди смогли дождаться положительного решения их вопроса, Европа продолжает на все закрывать глаза. Сколько еще будет длиться это противостояние, покажет время.