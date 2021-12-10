В логистическом центре на границе остается все меньше людей - актуальная информация из лагеря мигрантов

На границе с Польшей белорусы продолжают оказывать помощь беженцам, которые уже второй месяц ждут открытия гуманитарного коридора в ЕС. Наша сторона дает этим людям все необходимое, учитывая непривычные для иностранцев морозы, это продукты питания, теплые одежда и вещи для ночевки. Для оказания помощи в ТЛЦ дежурят медики. В случае необходимости отправляют в больницы Гродно. Есть и хорошие новости: накануне у одной из беременных беженок на свет появился ребенок. Роженице доставили необходимые вещи, в том числе и для новорожденного.



В лагере беженцев дежурит и наша съемочная группа. О том, как там обстоят дела, расскажет Александр Смирнов. Подробности в видео.