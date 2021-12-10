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В логистическом центре с беженцами начали работать психологи совместно с представителями UNICEF
В Беларуси создаются все необходимые условия для жизни беженцев,они обеспечены крышей над головой, едой, теплой одеждой. Круглосуточно здесь дежурят спасатели и медики. Как отмечают врачи, с наступлением холодов все больше обращений от детей. В основном это жалобы на простуду и пищеварение. Одну беременную женщину увезли в больницу скорой помощи на осмотр, у нее может быть угроза выкидыша. У маленькой девочки подозрение на аппендицит, она остается под наблюдением в центре.
И сегодня на границе начали работать психологи из Гродно совместно с представителями UNICEF. Они проведут перепись детей, пообщаются с ребятами, чтобы понять, кому из их нужна помощь. А она, действительно, может понадобиться после того, что детям пришлось пережить за месяц на границе, а это жажда, голод, холод, пока они находились перед польской колючкой, и безжалостная атака силовиков с той стороны.
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