В логистическом центре остались беженцы, которые до последнего готовы ждать гуманитарного коридора

Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. В логистическом центре остаются беженцы, которые не захотели возвращаться к себе на родину, а до последнего готовы ждать гуманитарного коридора. Только благодаря белорусской стороне теперь они ждут не на холодной земле, а в теплом помещении.