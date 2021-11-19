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В логистическом центре остались беженцы, которые до последнего готовы ждать гуманитарного коридора

Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. В логистическом центре остаются беженцы, которые не захотели возвращаться к себе на родину, а до последнего готовы ждать гуманитарного коридора. Только благодаря белорусской стороне теперь они ждут не на холодной земле, а в теплом помещении.

Что сейчас происходит в логистическом центре, расскажет корреспондент Александр Камович (прямое включение).

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