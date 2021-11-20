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В логистическом центре усилили меры безопасности

Корреспонденты АТН продолжают работать на границе с Польшей. Напомним, в ТЛЦ, где находятся беженцы, по поручению Президента усилили меры безопасности. Работают в том числе службы МЧС.Все подробности - у Андрея Козлова.

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