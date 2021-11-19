В логистическом центре - завтрак, беженцам подвезли еду

Продолжаем следить за ситуацией, которая разворачивается вокруг тысячи беззащитных беженцев на границе с Польшей. Накануне последнюю группу удалось уговорить перейти ночевать под крышу логистического центра. В эти минуты здесь выстроилась очередь на завтрак, беженцам подвезли еду.



На месте продолжает работать Кристина Камыш. Подробности в видео.