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В логистическом центре - завтрак, беженцам подвезли еду

Продолжаем следить за ситуацией, которая разворачивается вокруг тысячи беззащитных беженцев на границе с Польшей. Накануне последнюю группу удалось уговорить перейти ночевать под крышу логистического центра. В эти минуты здесь выстроилась очередь на завтрак, беженцам подвезли еду.

На месте продолжает работать Кристина Камыш. Подробности в видео.

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