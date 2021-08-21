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В Логойске проходит традиционный забег BISON RACE
Эта суббота богата культурными и спортивными событиями. В Логойске проходит уже традиционный международный забег BISON RACE. Для многих белорусов он стал семейным хобби выходного дня.
Однако дойти до финиша и преодолеть все препятствия под силу не каждому. Прямо сейчас несколько мотивирующих историй о том, как жизнь превратить в постоянное движение. Рассказывает Андрей Козлов.
Эти девушки, две из них особо юные, пример того, как забеги на выживание в Логойске, которым 6 лет, стали абсолютно семейным хобби и вырастили с пеленок первое поколение любителей побегать с тяжелейшими препятствиями. Мама Татьяна (в быту - воспитательница в детском саду) в моменты соревнований - одна из лучших в нашей стране, кто может пройти едва ли не самую тяжелую трассу в Европе. Ее дочки к этому уже стремятся.
Чтобы подготовиться к стартам, взяли паузу в летнем биатлонном лагере в Раубичах на несколько часов и отправились в Логойск подготовиться к скорому забегу, как самые настоящие профи.
Забеги для самых маленьких участников здесь уже постоянное явление, как и ежегодная вариативность белорусской трассы и дисциплин: второй день забега BISON RACE образца августа 2021 года начинался короткими дистанциями, где нужно вложиться в 5 минут. Побеждает, естественно, сильнейший.
Пока одни выбирают движение на своих собственных ногах, то другие смело седлают железного коня. Вождение любого вида автоспорта - искусство, как классическое музыкальное произведение, подобно тому, что звучит на фоне в нашем сюжете и после подиумных церемоний в "Формуле-1". Это композиция Бизе. Казалось, этот класс автогонок пока еще самый популярный в мире.
Но наш "МАЗ-СПОРТавто" в лице капитана Сергея Вязовича обострил борьбу именно в грузовиках "Дакара" до предела и вывел эту дисциплину на иной уровень зрелищности.
Сам же Вязович сегодня для себя открывал новый вид автогонок - в данном случае на треке. Призер "Дакара" не может представить свою жизнь без движения, при этом сама жизнь автогонщика насколько быстрая, настолько непростая. Требует моментального принятия решения в любой сфере.
Сила жизни - в движении
Какой белорус не любит быстрой езды - чуть перефразируем знаменитую фразуклассика. Еще разнапомним, что сила жизни - в движении. Останавливаться не стоит, особеннов моменты неудач.
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