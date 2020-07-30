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В Логойске торжественно открыто новое пожарное депо
Для оперативности реагирования. В Логойске торжественно открыто новое пожарное депо. Здание со всем необходимым для предотвращения чрезвычайных ситуаций возведено за год около крупной транспортной развязки для лучшей логистики. Аварийно-спасательное подразделение будет обслуживать Логойск и 20 сельских населенных пунктов района, а также важные индустриальные, социальные и туристические объекты. В день новоселья лучших бойцов наградили грамотами и нагрудными знаками. Кстати, депо заменит старую пожарную часть, построенную в Логойске еще в советский период.
Еще один знаковый и долгожданный объект в Логойском районе открылся сегодня - Центр культуры в Плещеницах. Обновленное после капремонта здание оснащено новым сценическим оборудованием и музыкальными инструментами. Масштабную реконструкцию пережил и зрительный зал, рассчитанный на 160 мест. Скоро здесь откроется 11 кружков для школьников и местных жителей. Также в центре будут организовывать концерты, выставки и районные мероприятия.
В списке социальных объектов, которые в ближайшее время откроются в Минской области, новая школа в деревне Занарочь Мядельского района, а также музей и детский сад в Червене.
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