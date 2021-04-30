В Логойском районе открыли молочно-товарный комплекс МТЗ

Игорь Брыло, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Наша основная задача - за счет таких хороших и качественных технологий увеличивать экономику производства молочной отрасли. А земель и хозяйств у нас достаточно в стране. И если есть желание у МТЗ расширять свои возможности в АПК, то мы таким инвесторам всегда рады.