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В Логойском районе стартовали комплексные учения по гражданской обороне
Они проводятся раз в семь лет. В первый день службы столкнулись с условными возгораниями в экосистемах, ураганным ветром и последствиями циклона. Специалисты на практике отрабатывают все нештатные ситуации. Проверена будет и работа системы оповещения населения.
Постоянная отработка нештатных ситуаций - это неотъемлемая часть работы спасателей
В этот раз легенда комплексных учений чуть жестче обычной - возгорание в экосистемах, ураганный ветер до 25 метров в секунду и последствия циклона (сорванные крыши, падение деревьев). Как себя вести в таких экстремальных условиях - специалисты отработают на практике. На этом участке задействованы все местные аварийные службы - от спасателей и медиков до лесничеств и коммунальных служб. Взаимодействие всех этих ведомств позволяет быстрее и эффективнее справляться с ликвидацией происшествий. Возгорание экосистем, спасение людей от завалов, ликвидация аварий, которые привели к отключению электросетей и водоснабжения.
Трехдневные комплексные районные учения включают в себя 18 вводных, которые следует отработать
Масштабные учения продолжатся и завтра в одном из горнолыжных комплексов области. На этот раз спасателей будут ждать поломки на канатной дороге и обрушение крыш зданий, в которых находится много людей.
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