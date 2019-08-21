В Логойском районе стартовали комплексные учения по гражданской обороне

Они проводятся раз в семь лет. В первый день службы столкнулись с условными возгораниями в экосистемах, ураганным ветром и последствиями циклона. Специалисты на практике отрабатывают все нештатные ситуации. Проверена будет и работа системы оповещения населения.





Постоянная отработка нештатных ситуаций - это неотъемлемая часть работы спасателей

В этот раз легенда комплексных учений чуть жестче обычной - возгорание в экосистемах, ураганный ветер до 25 метров в секунду и последствия циклона (сорванные крыши, падение деревьев). Как себя вести в таких экстремальных условиях - специалисты отработают на практике. На этом участке задействованы все местные аварийные службы - от спасателей и медиков до лесничеств и коммунальных служб. Взаимодействие всех этих ведомств позволяет быстрее и эффективнее справляться с ликвидацией происшествий. Возгорание экосистем, спасение людей от завалов, ликвидация аварий, которые привели к отключению электросетей и водоснабжения.







Трехдневные комплексные районные учения включают в себя 18 вводных, которые следует отработать