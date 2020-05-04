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В Логойском районе возрождают традиции белорусского кукольного мастерства
Куклы на здоровье или мифологические персонажи. В Логойском районе возрождают традиции белорусского кукольного мастерства. Так, например, Нина Савельева создает фольклорных героев из экотекстиля. Этим хобби женщина увлеклась более десяти лет назад и сейчас активно участвует в конкурсах и выставках. С коллекцией мастера ознакомилась Елена Витко.
Лен, хлопок, ситец, шелк… Все куклы Нина Савельева создает из натуральных тканей. Каждый образ продумывает детально и работает исключительно вручную. Логойский мастер старается сохранить аутентичность традиционных текстильных кукол. В коллекции обрядовые, игровые, есть и персонажи белорусской мифологии.
Мифологические образы в миниатюре мастер воссоздала по белорусской энциклопедии
Так, например, появились лель, житень и зюзя.Дипломы за лучший фольклорный персонаж Нина Савельева получала не единожды. Но есть в творчестве мастера еще одна любимая тема. Свое место среди кукол занимают и текстильные коты. В коллекции мастера их больше сотни. Например, на создание такого надо несколько часов, а для этого понадобится целый день. Кстати, у каждого даже есть кличка.
Творческий и кропотливый подход к каждой работе. Иногда фантазия мастера не ограничивается одним предметом и появляются целые наборы. Например, самоварные.Работы мастера можно увидеть не только на республиканских конкурсах и выставках, но и за границей. В качестве сувениров текстильные изделия отправились в Россию, Англию, Италию, Германию.
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