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В Логойском районе заснежили километровую трассу
Дефицит снега не препятствие для активного зимнего отдыха. Все любители горных и беговых лыж в эти дни съезжаются в Логойский район. Кроме комплексов "Силичи" и "Логойск" здесь подготовили и хорошо заснежили километровую трассу спортивной базы "Заячья поляна". Сейчас там активно тренируются профессиональные спортсмены из Минской области, это лыжники и биатлонисты. При этом есть возможность заниматься и любителям, в том числе детям. Благодаря рельефу местности и развитой инфраструктуре траса может принимать и международные соревнования. Впереди у спортсменов - юниоров Минской области чемпионат мира по лыжным гонкам. Он пройдет в феврале в Германии.
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