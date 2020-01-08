В Логойском районе заснежили километровую трассу

Дефицит снега не препятствие для активного зимнего отдыха. Все любители горных и беговых лыж в эти дни съезжаются в Логойский район. Кроме комплексов "Силичи" и "Логойск" здесь подготовили и хорошо заснежили километровую трассу спортивной базы "Заячья поляна". Сейчас там активно тренируются профессиональные спортсмены из Минской области, это лыжники и биатлонисты. При этом есть возможность заниматься и любителям, в том числе детям. Благодаря рельефу местности и развитой инфраструктуре траса может принимать и международные соревнования. Впереди у спортсменов - юниоров Минской области чемпионат мира по лыжным гонкам. Он пройдет в феврале в Германии.



