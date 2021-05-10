В Лондоне спасли детеныша кита, застрявшего в Темзе

Малыш длиной около четырех метров застрял во время отлива. В ожидании спасателей китенка поливали водой из шланга.

Операция по вызволению трехметрового кита заняла около четырех часов. Перед тем как отпустить его на волю, было решено обратиться за консультацией к медикам.