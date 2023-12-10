В Лошицком парке появятся ресторан, гостиница и зал бракосочетаний

Внешний облик останется прежним, на фасадах будут сохранены или восстановлены характерные архитектурные элементы. В одном из зданий появится гостиница с рестораном. В остальных разместятся объекты общественного питания, многофункциональные залы, в том числе для проведения торжественных церемоний бракосочетания.