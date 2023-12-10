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В Лошицком парке появятся ресторан, гостиница и зал бракосочетаний

В Лошицком парке появятся ресторан, гостиница и зал бракосочетаний

Исторические здания в Лошицком парке в Минске реконструируют, пишет БЕЛТА.

Внешний облик останется прежним, на фасадах будут сохранены или восстановлены характерные архитектурные элементы. В одном из зданий появится гостиница с рестораном. В остальных разместятся объекты общественного питания, многофункциональные залы, в том числе для проведения торжественных церемоний бракосочетания.

Исторические здания, которые обретут вторую жизнь, расположены по улице и проезду Чижевских. Заказчиком определено КУП "Мiнская спадчына".

Фото:КУП "Мiнская спадчына"

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