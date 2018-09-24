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В Лошицком парке прошел бердвотчинг. В городе можно увидеть более 50 видов птиц

Понаблюдать за птицами могли и взрослые, и дети. На экскурсии орнитологи рассказали наблюдателям об особенностях проживания птиц. Зрители познакомились с местными видами, а также увидели редкую птицу - бекаса. Именно сейчас, во время осенней миграции, можно увидеть все разнообразие пернатых.

Исследовать новые виды можно будет до начала октября. Позже птицы отлетают в теплые края.

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