В Лошицком парке прошел бердвотчинг. В городе можно увидеть более 50 видов птиц

Понаблюдать за птицами могли и взрослые, и дети. На экскурсии орнитологи рассказали наблюдателям об особенностях проживания птиц. Зрители познакомились с местными видами, а также увидели редкую птицу - бекаса. Именно сейчас, во время осенней миграции, можно увидеть все разнообразие пернатых.