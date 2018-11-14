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В Лошицком парке сегодня появилась аллея Индии

Памятные деревья высадили в честь 150-летнего юбилея индийского политического и общественного деятеля Махатма Ганди. Высадить их в Лошицкий парк приехали представители посольств и индийская диаспора. Для аллеи в парке выбрали ивы, липы и ясени.

Дата является значительной для Республики Индия еще и потому, что в этот день родился и первый премьер-министр страны.

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