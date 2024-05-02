В Лунинецком районе спасатели искали пенсионерку. Женщина заплутала в лесу. Сообщение о пропаже поступило в районе обеда. Бойцы МЧС оперативно прибыли к месту вызова. Следы были видны на более мягком грунте. Пройдя дальше, на пути оказалась большая лужа, после которой следов не было - женщина свернула в лес. Чаща был достаточно глухой и сложнопроходимой. Спустя несколько часов поиска пенсионерку отыскали. Всего в поисках были задействованы 8 единиц техники и 24 человека.