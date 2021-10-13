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В Лунинце в урочище Мачуло обнаружено одно из самых массовых захоронений мирных жителей, убитых в годы Великой Отечественной войны

Еще один факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной получил подтверждение. В Лунинце в урочище Мачуло обнаружено одно из самых массовых захоронений мирных жителей, убитых в годы войны. В августе 1941-го там были уничтожены более 1300 человек.

Согласно данным чрезвычайной госкомиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков (работала данная комиссия в послевоенный период), было установлено, что на территории Лунинецкого района было уничтожено более 16 тысяч мирного населения. Из них сожжено живьем не менее 600 человек, включая 200 детей.
Юрий Прокопчук, прокурор Лунинецкого района

Как установило следствие, преступление совершили полицейские 306 карательного батальона. Сейчас прорабатывается вопрос о дальнейшем перезахоронении найденных останков и увековечении памяти жертв геноцида.

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