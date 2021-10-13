В Лунинце в урочище Мачуло обнаружено одно из самых массовых захоронений мирных жителей, убитых в годы Великой Отечественной войны

Согласно данным чрезвычайной госкомиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков (работала данная комиссия в послевоенный период), было установлено, что на территории Лунинецкого района было уничтожено более 16 тысяч мирного населения. Из них сожжено живьем не менее 600 человек, включая 200 детей.

Юрий Прокопчук, прокурор Лунинецкого района