В Любанском районе пьяные водитель и пассажир пытались отобрать оружие у участкового

Инцидент случился вчера днем: водители сообщили, что в районе агрогородка Сосны движется пьяный мотоциклист. Милиционер догнал байкера и предложил побеседовать в служебном автомобиле, но 27-летний мужчина и 43-летний пассажир набросились на сотрудника, повалили его на землю и попытались завладеть табельным оружием.Житель Любанского района с ранением бедра был госпитализирован. Также задержан пассажир. По факту нападения на милиционера возбуждено уголовное дело.



А в Ивановогражданин России ранилмилиционера ножом.

