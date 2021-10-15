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В Любанском районе возрождают народный промысел - лаптеплетение
В Любанском районе возрождают стародавний промысел - лаптеплетение. При Доме культуры деревни Коммуна работает любительский кружок "Лопаточки". Руководитель Василий Яскевич сам создает традиционную обувь и обучает рукоделию местных парней. Девочкам в объединении тоже рады, но предупреждают: ремесло требует физической силы и, как правило, приводит к огрубению рук. Школа лаптеплетения начинается с уроков заготовки лозы.
В Коммуне плетут разные виды лаптей. Самые популярные - местные, полесские, под названием "видящие". Их особенность - в максимальной открытости обуви.
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