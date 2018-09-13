В Любанской школе искусств дошколят учат ткачеству, бочарничеству и гончарному делу

Занятия проводят учителя в народных костюмах, что придает учебному процессу самобытный колорит. Маленьких ремесленников обучают в специальных мастерских, где с первых занятий дети учатся работать с природными материалами. Марина Муравьева познакомилась с будущими народными умельцами.

Вместо привычного дресс-кода - учителя в национальных костюмах. Ткацкие станки, мольберты и краски заменили привычные учебники и тетради. Именно так выглядят занятия в Любанской школе ремесел. В этом году в ее стенах начали первую творческую четверть более ста учеников местных школ и гимназии.

Ученики осваивают не только обычный рисунок, живопись и композицию, а также учатся ткать на станке, плести гобелены, декоративные панно. Возле дипломированных мастеров и молодые специалисты. Мария Амонова, например, по профессии художник, имеет пять квалификаций. Свою любовь к традиционному белорусскому ткачеству передает маленьким ученикам.

Особая гордость школы - собственный салон-магазин. В экспозиции лучшие работы школы ремесленников - учеников и педагогов. Для изготовления такой красоты есть все условия. Дети занимаются в специальных мастерских со станками по деревообработке, ткацкими, в классах по соломоплетению и в гончарной мастерской, с печью для обжига.

Особый бренд школы - дарасинская глина. Заготавливают ее самостоятельно, в деревне Дарасино. А потом изготавливают вот такую традиционную белорусскую посуду.

Школа имеет пятилетний срок обучения. И те, кто окончательно решил стать художником, остаются и сдают экзамен по четырем дисциплинам. Выпускники получают аттестат.