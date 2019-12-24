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В Мадриде устроили праздник для белорусских детей

Новогоднюю елку для белорусских детей, проживающих в Испании, организовало посольство Беларуси в Мадриде. Такое мероприятие здесь проходит уже второй год и вполне может стать доброй традицией. Во время мероприятия детей ожидали конкурсы, развлекательная программа и сюрпризы. Ни один маленький белорус не остался без сладкого подарка.

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