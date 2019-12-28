В магазинах и торговых центрах предновогодний ажиотаж

В эти последние выходные уходящего года самое время совершить новогодние покупки. Особенно для тех, кто еще не успел подготовиться к празднику. Дело это трепетное и щепетильное. Надеюсь, наш сюжет поможет вам сделать выбор.



О том, как подобрать подарок в предновогодней суете,расскажет Никита Дементьев. Переливающиеся цвета гирлянд, украшенные елки и восторженные глаза детей - все вокруг напоминает о скором приближении Нового года. Но когда до боя курантов остается все меньше времени, появляется все больше суматохи. Сувениры, одежда, продукты и даже место проведения праздника - все нужно успеть подготовить заранее. Несмотря на эту суматоху, все-таки она праздничная, а значит все хлопоты, связанные с ней, приятные. Сегодня в эти последние декабрьские дни в магазинах и торговых центрах как никогда полно людей, которые находятся в поисках подарков для своих родных и близких и, конечно, красивых украшений для своего дома.







Татьяна приехала со своей четырехлетней дочкой в столицу просто полюбоваться новогодними украшениями города. К торжеству уже все готово, поэтому вместо скорых пробежек по магазинам молодая мама отдыхает с семьей и дожидается праздника.

