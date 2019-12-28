3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В магазинах и торговых центрах предновогодний ажиотаж
В эти последние выходные уходящего года самое время совершить новогодние покупки. Особенно для тех, кто еще не успел подготовиться к празднику. Дело это трепетное и щепетильное. Надеюсь, наш сюжет поможет вам сделать выбор.
О том, как подобрать подарок в предновогодней суете,расскажет Никита Дементьев. Переливающиеся цвета гирлянд, украшенные елки и восторженные глаза детей - все вокруг напоминает о скором приближении Нового года. Но когда до боя курантов остается все меньше времени, появляется все больше суматохи. Сувениры, одежда, продукты и даже место проведения праздника - все нужно успеть подготовить заранее. Несмотря на эту суматоху, все-таки она праздничная, а значит все хлопоты, связанные с ней, приятные. Сегодня в эти последние декабрьские дни в магазинах и торговых центрах как никогда полно людей, которые находятся в поисках подарков для своих родных и близких и, конечно, красивых украшений для своего дома.
Татьяна приехала со своей четырехлетней дочкой в столицу просто полюбоваться новогодними украшениями города. К торжеству уже все готово, поэтому вместо скорых пробежек по магазинам молодая мама отдыхает с семьей и дожидается праздника.
Новогодний тренд подарков - крыса
Впрочем, таким предусмотрительным как Татьяна не всегда получается быть. За пару дней до Нового года в торговых центрах самый большой ажиотаж. Кстати, трендом среди новогодних покупок стали товары с изображением крысы - главного зверька наступающего года. Пока одни закупаются сувенирами, другие думают, чем будут угощать гостей. Бельгийцы Александр и Николас приехали в Минск, чтобы отметить не только Новый год, но и день рождения друга.
Торговые центры, ярмарки, улицы - за несколько дней до Нового года праздничная атмосфера, кажется, охватила всю страну. Подготовка идет полным ходом. Впрочем, за всей этой суетой и поисками лучшего подарка не стоит забывать, что куда важнее не сам подарок, а внимание близкого человека.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов