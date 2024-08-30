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В магазине в Мозыре произошло возгорание

В магазине в Мозыре произошло возгорание

На ул. Интернациональной г. Мозыря горел магазин, сообщает БЕЛТА.

Сигнал о ЧП в торговом зале поступил спасателям 29 августа в 22:06. В результате пожара уничтожено кассовое оборудование, повреждены кондиционер и продукция возле кассового оборудования. Закопчены стены и потолок в торговом зале. Пострадавших нет.

Как версию причины случившегося рассматривают нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Фото из открытых источников

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