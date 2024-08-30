В магазине в Мозыре произошло возгорание

На ул. Интернациональной г. Мозыря горел магазин, сообщает БЕЛТА .



Сигнал о ЧП в торговом зале поступил спасателям 29 августа в 22:06. В результате пожара уничтожено кассовое оборудование, повреждены кондиционер и продукция возле кассового оборудования. Закопчены стены и потолок в торговом зале. Пострадавших нет.

