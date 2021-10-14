ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В. Макей и С. Лавров обсудили работу российских СМИ в Беларуси: У нас есть некоторые идеи

В. Макей и С. Лавров обсудили работу российских СМИ в Беларуси: У нас есть некоторые идеи

Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили работу российских СМИ в Беларуси. Об этом рассказал сегодня журналистам глава российского внешнеполитического ведомства после заседания в Минске Совета министров иностранных дел СНГ, передает БелТА.


"Я разговаривал в очередной раз с моим коллегой, министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. У нас есть общее понимание необходимости сделать все, чтобы российские СМИ в Беларуси и белорусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях", - отметил Сергей Лавров.

По словам министра, у сторон есть "некоторые идеи, которые будут реализованы в ближайшее время".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все