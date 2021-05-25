ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В. Макей и С. Лавров подчеркнули необходимость объективного расследования инцидента с самолетом Ryanair

Республика Беларусь подтвердила готовность обеспечить полную транспарентность в отношении инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, а также открыто взаимодействовать с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации - об этом говорилось в ходе телефонного разговора, который состоялся между министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны подчеркнули необходимость всестороннего и объективного расследования инцидента компетентными экспертными органами. Собеседники также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе.

Читайте также:

В Беларуси создана специальная комиссия по расследованию вынужденной посадки Ryanair

В. Макей: мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, обстановки

В ЕС принято решение запретить полеты над территорией Беларуси

Резонансная новость о вынужденной посадке самолета в Минске - новые подробности

В. Макей и С. Лавров подчеркнули необходимость объективного расследования инцидента с самолетом Ryanair

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все