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В. Макей и С. Лавров провели переговоры в Москве
Неэффективность санкций признает ряд политических деятелей. Это отметил в ходе своего визита в Москву глава белорусского МИД. Владимир Макей упомянул статью экс-советника США по нацбезопасности Болтона, где тот делает однозначный вывод, что санкции ни к чему хорошему не приведут. Той же позиции придерживается и ряд американских послов, мнения которых недавно публиковало издание "Коммерсантъ".
В. Макей: Мы сделаем все возможное, чтобы для людей последствия от санкций были минимальными
Беларусь в свою очередь сделает все возможное, чтобы для людей последствия от введения санкций со стороны стран ЕС и США были минимальными, заявил Владимир Макей на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. По мнению Макея, тематике введения санкций в последнее время, к сожалению, уделяется чрезмерное гипертрофированное внимание.
К сожалению, эти наши партнеры не могут свыкнуться с той мыслью, что мир развивается не только по их воле и по их желанию. Мне кажется, что продемократический тоталитаризм даже опаснее коммунистического. В нашем понимании надо остановиться, спокойно, реально оценивать ситуацию и задуматься над тем, приведут ли эти санкции к решению того или иного вопроса. В данном случае приведут ли они к спокойствию внутри Беларуси и вокруг Беларуси. Мы выстоим. У нас выработан конкретный пакет ответных мер. Убежден, с учетом того, что Беларусь не одна, что есть ряд союзников и партнеров, которые готовы всегда оказать нам поддержку, мы однозначно выдержим. Но где в это время будет Европейский союз и где будут его интересы? Поэтому я бы призвал не беспокоиться никого насчет того, что будут санкции. Да, мы понимаем, что это будет создавать определенные трудности для руководства Беларуси, но, поверьте, правительство, Президент Беларуси сделает все, чтобы люди с минимальными потерями вышли из этого трудного периода.
Минск и Москва скоординируют усилия по защите суверенитета
Мы констатировали, что развиваем свое взаимодействие. На нас оказывается давление с использованием нелегитимных односторонних инструментов сдерживания. Мы испытываем на себе методы гибридной войны - от односторонних санкций до грязных информационных кампаний. И, конечно, с учетом такой агрессивной линии наших западных коллег мы договорились координировать усилия по укреплению суверенитета Российской Федерации и Республики Беларусь и обеспечивать национальную безопасность наших стран совместными усилиями на основе имеющихся международных договоренностей.
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