В. Макей и С. Лавров провели переговоры в Москве

К сожалению, эти наши партнеры не могут свыкнуться с той мыслью, что мир развивается не только по их воле и по их желанию. Мне кажется, что продемократический тоталитаризм даже опаснее коммунистического. В нашем понимании надо остановиться, спокойно, реально оценивать ситуацию и задуматься над тем, приведут ли эти санкции к решению того или иного вопроса. В данном случае приведут ли они к спокойствию внутри Беларуси и вокруг Беларуси. Мы выстоим. У нас выработан конкретный пакет ответных мер. Убежден, с учетом того, что Беларусь не одна, что есть ряд союзников и партнеров, которые готовы всегда оказать нам поддержку, мы однозначно выдержим. Но где в это время будет Европейский союз и где будут его интересы? Поэтому я бы призвал не беспокоиться никого насчет того, что будут санкции. Да, мы понимаем, что это будет создавать определенные трудности для руководства Беларуси, но, поверьте, правительство, Президент Беларуси сделает все, чтобы люди с минимальными потерями вышли из этого трудного периода.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси

