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В. Макей: Мир скатывается к этапу "Холодная война 2.0"

В. Макей: Мир скатывается к этапу "Холодная война 2.0"
Сегодня, наблюдая, как развивается ситуация в нашем регионе, да и в мире в целом, наблюдая рост конфронтации по всем направлениям, можно констатировать, что мы скатываемся к этапу "Холодная война 2.0".
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси

"Если будет происходить вот это вот нагромождение взаимных обвинений в адрес друг друга, причем обвинений действительно таких разрушающих, как это было сделано тем же самым президентом Байденом, можно предположить, что так мы окажемся в шаге от войны горячей", - сказал Владимир Макей.


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