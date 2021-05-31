В. Макей: Мир скатывается к этапу "Холодная война 2.0"

Сегодня, наблюдая, как развивается ситуация в нашем регионе, да и в мире в целом, наблюдая рост конфронтации по всем направлениям, можно констатировать, что мы скатываемся к этапу "Холодная война 2.0".



Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси