ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В. Макей на своей странице в Facebook емко прокомментировал высказывания М. Моравецкого

Вот такую поддержку, что называется на тоненького, от главы МИД нашей страны получил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Владимир Макей на своей странице в Facebook очень емко прокомментировал недавние высказывания польского премьера во время слушаний в Европарламенте. В частности, что его слова о том, что

"правила игры должны быть одинаковы для всех. Недопустимо навязывать свои решения другим без законного основания. Поэтому тем более неприемлемо использовать для этой цели язык финансового шантажа".

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Сказанное слово в слово повторяет суть многократных заявлений руководства Беларуси и лично Президента Лукашенко, обвиняемого в "авторитаризме" и даже "диктаторстве", - отметил глава белорусского МИД. Соль, однако, заключается в том, что произнесено это "демократом" Моравецким, премьер-министром Польши, во время недавних слушаний в Европарламенте. На этом фоне нет даже смысла рассуждать о "двойных стандартах" или вообще о каких-либо стандартах, ибо и так все ясно", - резюмировал Владимир Макей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все