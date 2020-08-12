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В. Макей провел телефонный разговор с главой МИД Латвии
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс провели телефонный разговор. Глава внешнеполитического ведомства Латвии был проинформирован о попытках внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси. Главы МИД также обсудили перспективы развития отношений по линии Беларусь - ЕС. Отмечена важность поддержания диалога между Минском и Брюсселем.
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