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В. Макей: В ЕС хотят превратить Беларусь и ее руководство в страну-изгоя и приступить к тотальному удушению государства
Такое мнение высказал министр иностранных дел Владимир Макей в интервью российскому изданию "Коммерсантъ".
"Через санкции, через попытки поддержать оппозицию они пытаются разрушить нашу экономику, и это может привести к уничтожению государственности страны. Они должны четко отдавать себе отчет в этом. Они думают, что дальнейшее ухудшение экономической ситуации приведет к тому, что народ выйдет на улицы и сметет нынешнюю власть. Категорически не согласен. Убежден, что сегодня большинство народа сплотится, наоборот, в данной ситуации и будет поддерживать суверенитет, и независимость, и самостоятельность во внешней, во внутренней политике вопреки вот этому давлению. Убежден, что подавляющее большинство людей будет готово стоять до конца, но не подчинится вот тому диктату, который сейчас происходит в отношении Беларуси", - заявил министр иностранных дел Беларуси.
Укрепление военного потенциала блока НАТО у белорусских границ
На западных границах Союзного государства наблюдается интенсивный рост военного потенциала Североатлантического альянса, напомнил Владимир Макей. "Если раньше говорилось, что силы НАТО или американские контингенты будут находиться там на временной основе, то сейчас все идет к тому, что в прибалтийских государствах, в Польше эти контингенты расположены будут на постоянной основе, причем на ближайшем расстоянии от нашей границы", - добавил дипломат.
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