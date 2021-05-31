В. Макей: В ЕС хотят превратить Беларусь и ее руководство в страну-изгоя и приступить к тотальному удушению государства

"Через санкции, через попытки поддержать оппозицию они пытаются разрушить нашу экономику, и это может привести к уничтожению государственности страны. Они должны четко отдавать себе отчет в этом. Они думают, что дальнейшее ухудшение экономической ситуации приведет к тому, что народ выйдет на улицы и сметет нынешнюю власть. Категорически не согласен. Убежден, что сегодня большинство народа сплотится, наоборот, в данной ситуации и будет поддерживать суверенитет, и независимость, и самостоятельность во внешней, во внутренней политике вопреки вот этому давлению. Убежден, что подавляющее большинство людей будет готово стоять до конца, но не подчинится вот тому диктату, который сейчас происходит в отношении Беларуси", - заявил министр иностранных дел Беларуси.