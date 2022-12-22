В малом зале Дворца Республики стартовала Главная елочка страны

Для нас принципиально важно, чтобы каждый ребенок ощутил праздник, и мы стараемся сделать эту радость. Хочу обратить внимание, что у нас в этом году есть технический перенос. Представление, запланированное 29-е число на 11:00, переносится на 26-е число на 11:00. Зрители, которые приобрели билеты, смогут беспрепятственно их обменять в кассах Дворца Республики, ну и, конечно же, прийти к нам на представление.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики