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В малом зале Дворца Республики стартовала Главная елочка страны
С 22 декабря по 7 января сказку "Дед Мороз и тоска зеленая" (в постановке режиссера из Москвы Татьяны Самбук) будут давать трижды в день, и на ближайшие показы уже аншлаг.
Представление рассчитано на детей дошкольного и младшего школьного возраста. В этом сезоне и новое праздничное убранство Дворца Республики: добавили тематические фотозоны в новых, ранее не опробованных местах концерт-холла. В новогоднем оформлении использовали более 14 км светодиодных гирлянд. А накануне зажгли огни и на Главной елке страны. На ее представление с национальным колоритом "Созвездие Зубра, или Как спасти Новый год" уже продано более 54 тыс. билетов. Выбрать место в большом зале Дворца Республики на декабрь уже не просто, более доступны представления в январе. Стартуют показы с 24 декабря, и обращаем внимание на небольшие изменения в афише!
Новогодняя сказка во Дворце Республики
Для нас принципиально важно, чтобы каждый ребенок ощутил праздник, и мы стараемся сделать эту радость. Хочу обратить внимание, что у нас в этом году есть технический перенос. Представление, запланированное 29-е число на 11:00, переносится на 26-е число на 11:00. Зрители, которые приобрели билеты, смогут беспрепятственно их обменять в кассах Дворца Республики, ну и, конечно же, прийти к нам на представление.
Ежегодно Дворец Республики принимает участие в благотворительной акции "Наши дети", и этот сезон не исключение. Новогоднюю сказку "Созвездие Зубра, или Как спасти Новый год" посетят 2022 ребенка из детских домов, интернатов, неблагополучных и малоимущих семей.
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