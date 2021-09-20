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В. Мамонтов: Беларусь долгое время сдерживала миграционную волну на Запад

Миграционная повестка всегда находится в ключевых аспектах национальной безопасности Беларуси. Однако вряд ли наши инициативы интересны для соседей, которые привыкли служить амбициям коллективного Запада.

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