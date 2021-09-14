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В. Мамонтов: ОДКБ и Союзное государство - зоны ответственности Беларуси и России

Союзные учения необходимо проводить, особенно в свете последних событий. Таким мнением поделился один из участников Международного форума современной журналистики - гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов(видео).

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