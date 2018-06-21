ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Марьиной Горке открыли площадку для сбора электрических отходов

Специальный гараж разделен на три зоны для хранения электроприборов, батареек и предметов с ртутью. Есть отдельные контейнеры для пластика, бумаги и стекла. Жители района могут позвонить на предприятие и оставить заявку, чтобы отдать ненужную бытовую технику. В рамках проекта закуплены бульдозеры для ликвидации стихийных свалок, автомобиль для сбора электрического и электронного оборудования.

"В результате данного проекта была реализована закупка бульдозера для ликвидации стихийных свалок, экомобиль для сбора электронно-электрического оборудования на территории Пуховичского района. Жители района могут позвонить в УП "Жилтеплосервис КХ"и оставить заявку для того, чтобы у них забрали любое оборудование. Наша машина приезжает и забирает на безвозмездной основе".

Инициативу планирует перенять теперь и Вилейский район.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все