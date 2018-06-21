В Марьиной Горке открыли площадку для сбора электрических отходов

Специальный гараж разделен на три зоны для хранения электроприборов, батареек и предметов с ртутью. Есть отдельные контейнеры для пластика, бумаги и стекла. Жители района могут позвонить на предприятие и оставить заявку, чтобы отдать ненужную бытовую технику. В рамках проекта закуплены бульдозеры для ликвидации стихийных свалок, автомобиль для сбора электрического и электронного оборудования.