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В Марьиной Горке прошло межведомственное соревнование спецназа

Межведомственное соревнование спецназа, которое проходило в Марьиной Горке, завершилось накануне. Состязание было организовано на базе 5-й отдельной бригады. В нем приняли участие подразделения из Беларуси, России и Узбекистана. Первенство прошло в индивидуальном, командном зачете и дуэльной стрельбе. От нашей страны участвовали три команды Вооруженных Сил, две команды Министерства внутренних дел, по одной - от пограничного ведомства и Комитета госбезопасности.

Подобные соревнования проводятся не первый год. Уровень состязаний растет, как и состав участников.

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