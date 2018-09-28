В Марьиной Горке прошло межведомственное соревнование спецназа

Межведомственное соревнование спецназа, которое проходило в Марьиной Горке, завершилось накануне. Состязание было организовано на базе 5-й отдельной бригады. В нем приняли участие подразделения из Беларуси, России и Узбекистана. Первенство прошло в индивидуальном, командном зачете и дуэльной стрельбе. От нашей страны участвовали три команды Вооруженных Сил, две команды Министерства внутренних дел, по одной - от пограничного ведомства и Комитета госбезопасности.