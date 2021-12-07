В Марьиной Горке с военнослужащими из числа нового пополнения прошли контрольные занятия по предметам боевой подготовки

Психологическая полоса предназначена для выработки у военнослужащих определенных физических и психологических особенностей для преодоления элементов при воздействии опасных факторов. Есть замкнутые помещения, в которых есть большое количество дыма. Это также формирует у военнослужащего определенные навыки. Это закаляет его характер, его эмоциональную составляющую, волю его, чувство выполнения поставленных задач по предназначению, а также встать на защиту своего Отечества в случае ведения боевых действий.

Денис Богданович, старший офицер-психолог 5-й отдельной бригады специального назначения ВС Беларуси