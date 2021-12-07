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В Марьиной Горке с военнослужащими из числа нового пополнения прошли контрольные занятия по предметам боевой подготовки

Психологическая полоса и обкатка техникой. В Марьиной Горке с военнослужащими из числа нового пополнения прошли контрольные занятия по предметам боевой подготовки. Дистанция - небольшой круг, на котором расположен десяток различных преград: инженерные заграждения, завалы и рвы, задымленные помещения. Разведчики действуют в составе подразделения. На маршруте поступают команды о ранении товарища, нападении неприятеля и применении им химического оружия. Работа в команде прививает новобранцам чувство локтя и ответственности за коллектив.

Психологическая полоса предназначена для выработки у военнослужащих определенных физических и психологических особенностей для преодоления элементов при воздействии опасных факторов. Есть замкнутые помещения, в которых есть большое количество дыма. Это также формирует у военнослужащего определенные навыки. Это закаляет его характер, его эмоциональную составляющую, волю его, чувство выполнения поставленных задач по предназначению, а также встать на защиту своего Отечества в случае ведения боевых действий.
Денис Богданович, старший офицер-психолог 5-й отдельной бригады специального назначения ВС Беларуси

Занятия, тренировки, учения... Сложных, в том числе стрессовых ситуаций, у спецназовцев еще будет много. Следующее психологическое испытание - десантирование с авиационной техники.

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