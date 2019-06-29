В Марьиной Горке состоялось открытие памятника воинам-десантникам

События Великой Отечественной войны сегодня вспоминали в Марьиной Горке. Здесь состоялось открытие памятника воинам-десантникам. Именно солдаты воздушно-десантного корпуса в первые дни войны вступили в схватку с захватчиками и нанесли серьезный урон в живой силе и технике противника. Тем самым они сорвали планы германского командования на молниеносное продвижение вглубь страны. На территории комплекса "Аллея воинской славы" установлены образцы военной техники, которая находилась на вооружении частей Пуховичского гарнизона. Есть здесь и имена героев войны, уроженцев этой земли. Строительство комплекса стартовало в 2018-м. Инициатором выступило офицерское собрание 5-й бригады сил специальных операций. По их мнению, создание таких мемориалов позволяет донести до общества историческую правду.