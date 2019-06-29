3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Марьиной Горке состоялось открытие памятника воинам-десантникам
События Великой Отечественной войны сегодня вспоминали в Марьиной Горке. Здесь состоялось открытие памятника воинам-десантникам. Именно солдаты воздушно-десантного корпуса в первые дни войны вступили в схватку с захватчиками и нанесли серьезный урон в живой силе и технике противника. Тем самым они сорвали планы германского командования на молниеносное продвижение вглубь страны. На территории комплекса "Аллея воинской славы" установлены образцы военной техники, которая находилась на вооружении частей Пуховичского гарнизона. Есть здесь и имена героев войны, уроженцев этой земли. Строительство комплекса стартовало в 2018-м. Инициатором выступило офицерское собрание 5-й бригады сил специальных операций. По их мнению, создание таких мемориалов позволяет донести до общества историческую правду.
Президент
Все
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Политика
Все
Общество
Все
Пограничникам Беларуси расширят полномочия
Лошица, парк Медвежино, парк Горького. Где еще в Минске появятся новые спортивные объекты
Минобороны Беларуси: Мы не видим желания стран Запада наладить двустороннее сотрудничество
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
В мире
Все
Большинство украинцев согласно на переговоры с Россией и хочет скорейшего окончания конфликта
В горах Турции пропали две белорусские альпинистки
Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS
Чиновники Минюста США потребуют от компании Google продажи браузера Chrome
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера