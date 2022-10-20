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В МАРТ заверяют - никакой шоковой ситуации на рынке не предвидится
Стоп неконтролируемому росту стоимости товаров! На это направлена новая система регулирования цен. Ее накануне утвердило правительство.
Постановление Совмина сегодня прокомментировали в МАРТ. Новый механизм охватит всю цепочку - от производителя до прилавка. Под него попадает 90 % потребительских товаров. Исключения - лекарства, алкоголь и табак. Они и так регулируются другими документами. Новая система учитывает интересы всех сторон. В МАРТ заверяют - никакой шоковой ситуации на рынке не предвидится.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: Все эти меры, которые прописаны в постановлении, в той или иной степени действовали на рынке, просто мы их распространили на более широкий перечень товаров, входящих в потребительскую корзину. Что произойдет? Как будто бы с завтрашнего дня собираются цены повышать. Нет. Никто их до этого не сдерживал. Никакого смысла нет говорить, что у нас будет коллапс на рынке или что-то пропадет - этого не ожидается.
У бизнеса есть пять дней, чтобы привести цены на остатки товаров в соответствие с требованиями постановления. Как отмечают в МАРТ, многие сети уже начали снижать цены.
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