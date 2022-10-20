В МАРТ заверяют - никакой шоковой ситуации на рынке не предвидится

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: Все эти меры, которые прописаны в постановлении, в той или иной степени действовали на рынке, просто мы их распространили на более широкий перечень товаров, входящих в потребительскую корзину. Что произойдет? Как будто бы с завтрашнего дня собираются цены повышать. Нет. Никто их до этого не сдерживал. Никакого смысла нет говорить, что у нас будет коллапс на рынке или что-то пропадет - этого не ожидается.