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В учениях МЧС в Любанском районе принимают участие медики, ГАИ и работники лесхозов

Масштабные учения МЧС проходят в Любанском районе. Тактические тренировки связаны с погодной обстановкой. Быстрое таяние снега привело к подъему уровня воды. Специалисты отработали возможные случаи прорывов плотин и подтопления населенных пунктов. Спасатели также проверили готовность всех аварийных служб района к стихийным возгораниям на сельхозугодьях.

В учениях принимают участие также бригады медиков, экипажи дорожной милиции и работники лесхозов. Задача комплексной подготовки - отточить совместную деятельность в случае ЧП.


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