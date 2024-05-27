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Что делать, если разбился градусник с ртутью
Собранную ртуть и разбитый градусник можно отнести в ближайшую пожарную аварийно-спасательную часть. Об этом белорусам напомнилив МЧС, пишет БЕЛТА.
С разбитым градусником либо другим содержащим ртуть прибором нужно правильно обращаться. Для начала стоит вывести людей в другую комнату и открыть на проветривание окно. Теперь можно приступать к сбору ртути. Здесь потребуются наполненная водой банка с плотной крышкой, обыкновенная кисточка, резиновая груша, бумажный конверт, лейкопластырь, мокрая газета и раствор марганцовки.
Кисточкой стоит собрать самые крупные шарики ртути в бумажный конверт. Более мелкие шарики можно втянуть в резиновую грушу, а еще мельче - собрать лейкопластырем. Ртуть нужно поместить в банку с водой, после чего плотно ее закрыть.
Затем можно приступать к влажной уборке помещения. Чтобы правильно обработать пол, можно взять раствор марганцовки или мыльно-содовый раствор (400 г хозяйственного мыла и 0,5 кг кальцинированной или пищевой соды на 10 л воды). После влажной уборки важно снова проветрить комнату, напомнили в МЧС.
Использовать для сбора ртути пылесос или обычную тряпку не следует, добавили там. Пары ртути опасны, потому закатившийся или размазанный по поверхности шарик может вызывать отравления. Если же вы растерялись или забыли безопасный алгоритм действий,позвоните по номеру 101 или 112 - там подскажут.
Фото: pixabay.com
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