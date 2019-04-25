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В МЧС поступают вопросы о запахе гари в Минске. Спасатели: Лесных и торфяных пожаров в регионе нет

Минлесхоз инициирует введение запрета на посещение лесов по всей Беларуси.Практически везде действует 4-ый класс пожарной опасности. Ведомство разместило на сайте карту запретов и ограничений на посещение лесов. Она постоянно обновляется. Самая сложная ситуация - в Минской и Гродненская области. В то же время в МЧС поступают вопросы о запахе гари в Минске. Спасатели говорят, что лесных и торфяных пожаров в столичном регионе нет. Вот такую обстановку показывает спутник. Все точки возгораний сейчас отрабатываются.


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Лесной пожар под Гродно удалось ликвидировать. Пункт пропуска "Привалка" уже работает в обычном режиме. Для тушения задействовали более 340 человек и 70 единиц техники. Перекрывалось движение транспорта в сторону Литвы. Для мониторинга ситуации в ночные часы выставлены посты.


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Огнем было охвачено и 400 гектаров болотистой местности в Столинском районе. Очаг возгораний пришелся на деревню Ольманы. В то же время спасатели за сутки ликвидировали около 90 пожаров в экосистемах. Там тушение травы и кустарника продолжается. В ликвидации ЧП участвуют 42 единицы техники и 140 спасателей. Работу осложняет отсутствие подъездных путей и болотистая местность. За сутки вертолеты Ми-8 почти сто раз сбросили воду. Авиация продолжает мониторить обстановку.

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