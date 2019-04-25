3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В МЧС поступают вопросы о запахе гари в Минске. Спасатели: Лесных и торфяных пожаров в регионе нет
Минлесхоз инициирует введение запрета на посещение лесов по всей Беларуси.Практически везде действует 4-ый класс пожарной опасности. Ведомство разместило на сайте карту запретов и ограничений на посещение лесов. Она постоянно обновляется. Самая сложная ситуация - в Минской и Гродненская области. В то же время в МЧС поступают вопросы о запахе гари в Минске. Спасатели говорят, что лесных и торфяных пожаров в столичном регионе нет. Вот такую обстановку показывает спутник. Все точки возгораний сейчас отрабатываются.
Лесной пожар под Гродно удалось ликвидировать. Пункт пропуска "Привалка" уже работает в обычном режиме. Для тушения задействовали более 340 человек и 70 единиц техники. Перекрывалось движение транспорта в сторону Литвы. Для мониторинга ситуации в ночные часы выставлены посты.
Огнем было охвачено и 400 гектаров болотистой местности в Столинском районе. Очаг возгораний пришелся на деревню Ольманы. В то же время спасатели за сутки ликвидировали около 90 пожаров в экосистемах. Там тушение травы и кустарника продолжается. В ликвидации ЧП участвуют 42 единицы техники и 140 спасателей. Работу осложняет отсутствие подъездных путей и болотистая местность. За сутки вертолеты Ми-8 почти сто раз сбросили воду. Авиация продолжает мониторить обстановку.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
150 т гуманитарного груза - "Белая Русь" оказала помощь людям в пострадавших регионах России
Ряды БСЖ пополнились сотрудницами концерна "Белнефтехим"
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов