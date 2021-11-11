В медицинской роте 103-й воздушно-десантной бригады ВС Беларуси вакцинируют молодое пополнение

Белорусы все активнее включаются в кампанию по иммунизации против коронавируса. В медицинской роте 103-й воздушно-десантной бригады вакцинируют молодое пополнение. Военнослужащие привыкают к армейской жизни, но на прививку пришли не по приказу. Процедура добровольная. На занятиях по медицинской подготовке новобранцам объяснили все плюсы иммунизации. Постоянный состав бригады вакцинировался еще несколько месяцев назад. Заранее сделали прививку и военнослужащие, которые выезжали на учения за пределы Беларуси.