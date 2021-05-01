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В медийной среде продолжают обсуждать информацию спецслужб о попытке госпереворота
В медийной среде продолжают обсуждать информацию спецслужб о попытке госпереворота с физическим устранением главы государства и ряда должностных лиц. В том числе и журналистов. Сценарий провален, но был вполне дееспособен - отмечают эксперты. Тем более что в мировой истории достаточно примеров, когда именно таким образом зарубежные спецслужбы решали свои политические вопросы в третьих странах. Эксперты "Клуба редакторов" подробно разобрали публикации информационной бомбы.
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