В медийной среде продолжают обсуждать информацию спецслужб о попытке госпереворота с физическим устранением главы государства и ряда должностных лиц. В том числе и журналистов. Сценарий провален, но был вполне дееспособен - отмечают эксперты. Тем более что в мировой истории достаточно примеров, когда именно таким образом зарубежные спецслужбы решали свои политические вопросы в третьих странах. Эксперты "Клуба редакторов" подробно разобрали публикации информационной бомбы.