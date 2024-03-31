Когда вы слышите объяснения Зеленского в том духе, что это сделали российские спецслужбы… Ну, это было очень глупо, к тому же, он сказал это слишком рано. А затем, когда он утверждает, что Украина никогда не использовала терроризм как оружие борьбы, он насмехается над миром. Потому что, даже если забыть о "Северном потоке", мы все еще ждем официальной правды о подрыве автомобиля Дугина под Москвой, точнее, подрыве его дочери, которая погибла. Потом убийство антиукраинского блогера во время теракта в кафе в Санкт-Петербурге. Это нападения, которые были осуществлены украинскими спецслужбами.

Винсент Эрвуэ, журналист