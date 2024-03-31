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Язык до Киева доведет: Малюк проговорился, что к терактам в России и Беларуси может быть причастна СБУ

Место для безопасной жизни сегодня едва ли не основная ценность. Учитывая то, что терроризм - бич 21 века. Наша страна не раз на мировых площадках делала на этом акцент. Александр Лукашенко четко и внятно давал понять, кто стоит за большинством террористических организаций. Это отнюдь не стихийные кружки по интересам. Серьезное финансирование, аналитическое сопровождение и поставки вооружения - слаженная, системная работа для дальнейшего обслуживания интересов крупных геополитических игроков.

Характерной чертой подобных структур является стремление взять ответственность на себя. Чем громче теракты, тем больше желающих. Вся суть кровавой экономики. И здесь порой в буквальном смысле "язык до Киева доведет". В механизме и исполнителях последних терактов в нашем регионе разбирался Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".

Теракт в России вызвал широкое обсуждение - кто стоит за очередной атакой на мирное население. Жестокость и расчетливое хладнокровие заказчиков просто не укладываются в рамки понятия о человечности. Исходя из банальной логики - кому выгодно - взгляд непроизвольно устремится в сторону Украины. Туда же стремились попасть и сами исполнители теракта. Официальный Киев, как и курирующие его организации, поспешили все опровергнуть. Для пущей достоверности даже откопали из небытия ИГИЛ, который взял всю ответственность на себя. Но вот только далеко не все поверили в историю, состряпанную на скорую руку, и задаются закономерными вопросами.


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Когда вы слышите объяснения Зеленского в том духе, что это сделали российские спецслужбы… Ну, это было очень глупо, к тому же, он сказал это слишком рано. А затем, когда он утверждает, что Украина никогда не использовала терроризм как оружие борьбы, он насмехается над миром. Потому что, даже если забыть о "Северном потоке", мы все еще ждем официальной правды о подрыве автомобиля Дугина под Москвой, точнее, подрыве его дочери, которая погибла. Потом убийство антиукраинского блогера во время теракта в кафе в Санкт-Петербурге. Это нападения, которые были осуществлены украинскими спецслужбами.
Винсент Эрвуэ, журналист

Представители украинского государства всегда сопровождали новости о политических убийствах на территории России ехидными сообщениями в социальных сетях и напрочь отрицали свою причастность. Ровным счетом как и в ситуации с громким терактом в Подмосковье. Традиционно продвигался нарратив о неких внутренних разборках и даже старались натянуть сову на глобус в поисках следов Кремля. Но вот совсем неожиданно раздухарился и разоткровенничался глава СБУ. Василий Малюк фактически признал совершение терактов сотрудниками его ведомства.


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Я вам расскажу, кроме прочего, детали. Кива. Оружие калибром 9,19 мм, короткая, нарезная, сработали в район грудной клетки, а дальше контрольный выстрел в голову. Еще один из идеологов российского мира ехал на свою дачу, и по дороге произошло срабатывание танковой мины. Водитель погиб на месте, Прилепин был тяжело ранен.
Василий Малюк, глава службы безопасности Украины

Малюк в итоге перечислил с десяток терактов в отношении граждан России и Украины, которые открыто выступали против действий киевского режима. СБУ и ГУР прорабатывают операции и готовят исполнителей для показательных медийных акций расправы. Так чем они по своей сути отличаются от ИГИЛ или "Аль-Каиды"? Даже отношение к боевикам у них идентичное. Фактически их отправляют в качестве смертников. В интервью отчетливо видно, как Малюк упивается гордостью за совершенные теракты, но даже мельком не вспоминает об исполнителях, которых подвел под высшую меру наказания.

Как пример, в Беларуси отработали аэродром Мачулищи. А-50 - российский вражеский самолет, который осуществлял глубокую радиолокацию по территории Украины, был диверсионно отработан, была повреждена радиолокационная система и выведена абсолютно навсегда из строя и так далее.
Василий Малюк

Западный патронаж террористической активности Киева, судя по всему, вызывает у действующих лиц ощущение полной безопасности и юридической неприкосновенности. Так думали многие. Но истина кроется в простой фразе - хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними.

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