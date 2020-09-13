В Мельбурне задержаны более 70 участников протестов против карантина

Полиция Мельбурна пресекла новую волну протестов против карантинных мер. Арестованы более 70 участников незаконных массовых акций. В их числе и один из предполагаемых организаторов. Часть митингующих была вооружена и пыталась атаковать стражей порядка. Бывший премьер-министр Австралии заявил, что протестовать во время нынешнего коронавирусного кризиса - это "верх эгоизма". А недовольным задержаниями рекомендовал обращаться в суд.