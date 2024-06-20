Сегодня все без исключения районы Беларуси имеют осушенные сельхозугодья - их от 8 % в Шкловском и до 74 % в Ганцевичском районах. И для работ на этих площадях нужна техника. В мелиоративной отрасли задействовано около 6,5 тыс. различных машин.

Начальник отдела мелиорации и радиологии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Назарук рассказал, что необходимо уделить особое внимание техническому перевооружению - закупке новых высокопроизводительных механизмов. По его словам, в 2023 году остро стоял вопрос с приобретением дреноукладчиков. "Сейчас эта проблема решается, - отметил он. - "Амкодор" за прошлый год выпустил порядка 10 дреноукладчиков, в этом году должен поставить порядка 20. То же касается и одноковшевых экскаваторов, т.е. обновление идет. Техники, которая на сегодня есть, если она в исправном состоянии, должно хватить для того, чтобы поддержать систему в исправном состоянии".