В мемориале "Масюковщина" прошла церемония перезахоронения 852 воинов-узников Шталаг-352

Даже не передать эти чувства, когда нам сообщили, что действительно нашелся наш дедушка. Мы его так искали. Первое желание возникло у дочери (дочь его жива, ей 91 год), привезти останки и похоронить дома. Я, конечно, земли привезла нашей дивеевской, как почитают, нужно покрошить, чтобы и родная земля с ним здесь была.

Надежда Кузнецова, внучка узника (Россия)