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В мемориале "Масюковщина" прошла церемония перезахоронения 852 воинов-узников Шталаг-352
В Минске состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения. Могилы невинно убиенных солдат в годы Великой Отечественной войны получили имена. 852 красноармейца обнаружили на территории бывшего нацистского концлагеря для военнопленных Шталаг-352. Они попали в плен в начале войны, дату установили по медальонам. Из 46 найденных удалось узнать сведения только об 11 погибших. Среди них и Лобанов Василий Николаевич, уроженец Нижегородской области. Его внуки и правнуки прилетели в Минск на панихиду.
Даже не передать эти чувства, когда нам сообщили, что действительно нашелся наш дедушка. Мы его так искали. Первое желание возникло у дочери (дочь его жива, ей 91 год), привезти останки и похоронить дома. Я, конечно, земли привезла нашей дивеевской, как почитают, нужно покрошить, чтобы и родная земля с ним здесь была.
Церемония прошла в сопровождении роты почетного караула и духового оркестра. Останки бойцов были преданы земле с воинскими почестями с троекратным залпом при погребении. Имена занесены в Книгу памяти мемориала "Масюковщина".
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