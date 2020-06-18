В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" модернизируют художественно-декоративную подсветку

В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" в конце июня планируют начать модернизацию художественно-декоративной подсветки.



Новая подсветка будет энергоэффективной. Это позволит включать ее чаще обычного. Сейчас в темное время суток по-особенному смотрятся главный вход в мемориал "Звезда" и центральная аллея, штык-обелиск и монумент "Мужество", здания кольцевой казармы. В перспективе подсветка появится и на площади Церемониалов.



В оформлении будут использовать белый и красный свет.





Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

