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В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" модернизируют художественно-декоративную подсветку

В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" модернизируют художественно-декоративную подсветку

В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" в конце июня планируют начать модернизацию художественно-декоративной подсветки.

Новая подсветка будет энергоэффективной. Это позволит включать ее чаще обычного. Сейчас в темное время суток по-особенному смотрятся главный вход в мемориал "Звезда" и центральная аллея, штык-обелиск и монумент "Мужество", здания кольцевой казармы. В перспективе подсветка появится и на площади Церемониалов.

В оформлении будут использовать белый и красный свет.


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